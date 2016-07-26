В Красноярске представили календарь с эффектными героинями комиксов

Красноярцам презентовали необычный календарь, для которого позировали девушки-косплееры. На каждой из страниц календаря изображена девушка в костюме узнаваемого персонажа комикса или компьютерной игры.

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На первую презентацию, которая прошла 30 апреля в столице края на фестивале Comic Con Siberia, привезли около 100 календарей стоимостью 700 рублей за штуку. Большую часть в тот же день раскупили фанаты.

Авторы признались, что позаимствовали идею у столичных коллег.

«Идея, в принципе, была на поверхности: мы были на презентации такого календаря в Москве и подумали, почему бы не сделать такой для Красноярска. Решили задействовать косплееров не только из нашего города, но и со всей Сибири: ездили по городам, приглашали к нам и отсняли, как нам кажется, хороший материал», — рассказал автор проекта Марат Заборовский.

Он также рассказал: «В этом году у нас была возможность отбирать персонажей и мы собрали максимально узнаваемых персонажей из популярных вселенных комиксов и игр».

В ближайшее время авторы календаря планируют выпустить его дополнительным тиражом.

Фото предоставлены Маратом Заборовским