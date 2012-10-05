Ретротанцы и опыты со стобалльниками: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 4 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до 6 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 10:30 рядом с мемориальным комплексом в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29) пройдёт торжественное открытие памятника узникам фашистских концлагерей. Это следующий этап в создании мемориального комплекса, посвящённого боевым и трудовым подвигам жителей района в годы войны. Напомним, комплекс был открыт в 2015 году напротив завода «Красмаш». В 2016 году там же открыли памятник солдату, пропавшему без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

На 11:00 сегодня назначены тренировочные полеты истребителей-перехватчиков МиГ-31 и боевых вертолётов Ми-8 в преддверии празднования Дня Победы. Они состоятся в районе площади Революции и вдоль русла Енисея — от моста «777» до железнодорожного вокзала.

С 12:00 до 15:00 территория парка Гагарина в Железнодорожном районе превратится в танцплощадку 40-х годов. Ежегодно масштабная ретропрограмма в собирает ветеранов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, пенсионеров, молодежь и просто активных и неравнодушных жителей. Гостей праздника ожидает полевая кухня, выставка военной техники и ретроавтомобилей, интерактивная экспозиция «Фронтовая фотокарточка», большой концерт с выступлением Красноярский духового оркестра.

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4 мая Красноярск присоединится к всероссийской акции «Сто баллов для победы». Красноярские выпускники этого года встретятся со стобалльниками прошлых лет — Ильей Мамевым (набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии в 2013 году) и Вячеславом Брилем (набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку в 2013 году). Будущие абитуриенты смогут задать любые вопросы, связанные с подготовкой к ЕГЭ. Кроме того, под руководством преподавателей вузов будет показано решение наиболее сложной задачи из ЕГЭ по химии. Ребята смогут не только получить консультацию по ее решению, но и поучаствовать в практическом опыте. Встреча состоится в 14:00 в корпусе Сибирского государственного технологического университета (Марковского, 57).

В 19:00, в Доме искусств (Мира, 3) пройдет концерт камерной музыки «Созвучие красок». Молодые и талантливые музыканты Красноярска познакомят горожан с камерной музыкой великих композиторов.

Открытое пространство «Коверкинг» (Ады Лебедевой, 149) приглашает на 10-й кавер-вечер под названием «Ласковый май», где будут исполнятся хиты 90-х. Начало в 19:00.