В центре Красноярска вечером перекроют улицы

Сегодня в Красноярске состоится генеральная репетиция праздничного шествия, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в центре города будут введены временные ограничения на движение и парковку транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 19:30 до 22:30 4 мая для транспорта буду закрыты улицы:

ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Диктатуры Пролетариата;

по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса;

ул. Декабристов и ул. Горького (от пр. Мира до ул. Бограда);

ул. Дзержинского (от пр. Мира до ул. Урицкого).

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Кроме того, со вчерашнего вечера на указанных участках запрещена остановка и парковка транспорта. Также для парковки закрыт и участок на площади Революции. Ограничения будут действовать до 22:30 4 мая.

На всех участках будет выставлена дополнительная временная дорожно-знаковая информация.