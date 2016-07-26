Красноярская ГЭС стала генеральным партнером «Недели PR и рекламы на Енисее»

В Красноярске в 15-й раз прошел конкурс «Ярпиар» для будущих пиарщиков. В юбилейный год на берегах Енисея собралось около 90 студентов из 18 вузов России и Ближнего зарубежья. Студенты съехались с целью обмена опытом, а также для обсуждения проблем профессиональной ориентации коммуникационных специальностей.
Программа фестиваля, проходившего 24-27 апреля, включала мастер-классы и семинары от практиков PR и рекламы. Кроме того, участники фестиваля присоединились к Всероссийской олимпиаде по рекламе и связям с общественностью, а также смоделировали проекты по коммуникационным кейсам компаний-партнеров.
Красноярская ГЭС, как генеральный партнер конкурса, предоставила призы для всех участников. Также от гидростанции, которой в этом году исполняется 50 лет, был направлен студентам коммуникационный кейс по юбилею компании. Информационные мероприятия должны были отражать производственную и экологическую деятельность гидростанции. 12 команд предложили свои решения, которые базировались на позиционировании ГЭС среди разных целевых аудиторий, включая ветеранов, молодежь, людей социально активного возраста.
Лучшие решения предложили команды из Томского государственного университета, Новосибирского государственного педагогического университета и Российского университета дружбы народов (Москва). Эксперты отметили целостный подход к информационной кампании и внедрение современных технологий. Команды-победительницы получили ценные призы. Некоторые из предложений будут использованы при разработке юбилейных мероприятий Красноярской ГЭС.
Добавим, «Неделя PR и рекламы на Енисее» («Ярпиар») проводится с целью продвижения имиджа профессии, интеграции коммуникационного сообщества, преподавателей, практиков и обучающихся, а также обмена опытом и выявления тенденций в сфере гуманитарных технологий.