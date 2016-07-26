Красноярская ГЭС стала генеральным партнером «Недели PR и рекламы на Енисее»

В Красноярске в 15-й раз прошел конкурс «Ярпиар» для будущих пиарщиков. В юбилейный год на берегах Енисея собралось около 90 студентов из 18 вузов России и Ближнего зарубежья. Студенты съехались с целью обмена опытом, а также для обсуждения проблем профессиональной ориентации коммуникационных специальностей.

Программа фестиваля, проходившего 24-27 апреля, включала мастер-классы и семинары от практиков PR и рекламы. Кроме того, участники фестиваля присоединились к Всероссийской олимпиаде по рекламе и связям с общественностью, а также смоделировали проекты по коммуникационным кейсам компаний-партнеров.

Красноярская ГЭС, как генеральный партнер конкурса, предоставила призы для всех участников. Также от гидростанции, которой в этом году исполняется 50 лет, был направлен студентам коммуникационный кейс по юбилею компании. Информационные мероприятия должны были отражать производственную и экологическую деятельность гидростанции. 12 команд предложили свои решения, которые базировались на позиционировании ГЭС среди разных целевых аудиторий, включая ветеранов, молодежь, людей социально активного возраста.

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Лучшие решения предложили команды из Томского государственного университета, Новосибирского государственного педагогического университета и Российского университета дружбы народов (Москва). Эксперты отметили целостный подход к информационной кампании и внедрение современных технологий. Команды-победительницы получили ценные призы. Некоторые из предложений будут использованы при разработке юбилейных мероприятий Красноярской ГЭС.

Добавим, «Неделя PR и рекламы на Енисее» («Ярпиар») проводится с целью продвижения имиджа профессии, интеграции коммуникационного сообщества, преподавателей, практиков и обучающихся, а также обмена опытом и выявления тенденций в сфере гуманитарных технологий.