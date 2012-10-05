В период паводка красноярские предприятия СГК усиливают работу

Предприятия Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае в период половодья усиливают контроль за качеством воды в системе горячего водоснабжения.

В паводковый период в пределах допустимых норм может возникать мутность горячей воды, пояснили в компании. Это сезонное явление связано с активным перемешиванием речной воды, обильными осадками и повышением уровня грунтовых вод и реки Енисей. Изменение цвета носит кратковременный характер и не оказывает влияния на здоровье человека.

В связи с этим на ТЭЦ СГК проводится комплекс специальных мероприятий. Сотрудники аттестованных лабораторий выполняют дополнительные химические анализы, по данным которых отклонений по микробиологическому составу воды не зафиксировано. Отклонения по мутности и содержанию железа в пробах воды — в пределах нормы. Что касается подъема уровня воды на реках Кан и Чулым, то специалисты СГК характеризуют его как «не угрожающий энергообъектам».

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«Уровень воды в верхнем бьефе плотины держится в районе отметки 236 метров по Балтийской системе высот, угрозы подтопления нет. Безопасный уровень воды поддерживается благодаря регулировке двух плоских скользящих затворов (шандор)», — отмечает заместитель главного инженера по эксплуатации Назаровской ГРЭС Владимир Полухин.

Сезон половодья под пристальным контролем и на Канской ТЭЦ. Река Кан в этом году вскрылась немного раньше обычного, но ледоход не нарушил работу станции. Работа по подготовке к противопаводковым мероприятиям началась в конце марта. На объектах Красноярского филиала СГК был проведен тщательный осмотр гидротехнических сооружений, оборудования, подъемных механизмов и подъездных путей.