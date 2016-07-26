Красноярск чистят от опасных сосулек

В Красноярске чистят крыши от сосулек. После снегопада, прошедшего в ночь со 2 на 3 мая, в городе едва ли на каждой крыше образовались сосульки. Уже вчера жители города начали жаловаться на то, что рядом с домами стало опасно ходить из-за опасности падения ледяной массы на голову. Сегодня в социальных сетях красноярцы начали делиться фотографиями необычных сосулек на домах, деревьях и даже на уличных ограждениях.

«Только что на Шахтеров наблюдал, как огромная сосулька упала перед женщиной... доля секунды — и женщины могло было бы не быть... люди мои любимые, будьте внимательны — смотрите иногда вверх и опасайтесь ходить близко к зданиям... опасно очень», — призвал красноярец Петр Ластовский.

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В центре города люди также сообщают о том, что с крыш на асфальт падают сосульки. Они рассказывают о том, что во многих местах тротуары перегорожены, потому что на крышах работают представители коммунальных служб, которые чистят их от снега.

В ГУК «Жилфонд» сообщили, что крыши домов под управлением этой компании оперативно очищаются, работа по ликвидации ледяных наростов идет как в будни, так и в выходные дни. Для ликвидации сосулек используются автовышки, а также привлекаются промышленные альпинисты.

«Поскольку работа проходит на высоте, сотрудники „Жилфонда“ и подрядных организаций прошли дополнительный инструктаж по технике безопасности при производстве и организации работ, а также о применении средств индивидуальной защиты. Так, специалисты должны быть в касках и со страхующим поясом, а территория, где проходят работы, огорожена сигнальной лентой с выставлением предупреждающих знаков», — рассказал технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин.

Сообщать о сосульках могут и жители домов. Клиентам «Жилфонда» обращаться необходимо в районные дирекции управляющей компании, жильцам других домов — в свои УК и ТСЖ либо в службу 005.