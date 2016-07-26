Мэр и начальник полиции вручили юным красноярцам паспорта

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня вручил паспорта юным красноярцам, которые добились высоких результатов в учебе и творчестве, сообщили в пресс-службе городской администрации. В церемонии также принял участие начальник городской полиции Геннадий Березин.

Официально гражданами России стали 17 молодых жителей Красноярска. Все они получили паспорта из рук мэра города. «Очень символично, что вы получаете паспорта в канун 9 Мая — дня Великой Победы. Это особая дата для всех красноярцев, для всех россиян. Во время Великой Отечественной войны в рядах Красной армии служило более 3 500 фронтовиков младше 16 лет. На самом деле, на фронте было гораздо больше ваших ровесников», — обратился к ребятам Эдхам Акбулатов.

На торжественной церемонии глава города показал ребятам несколько фотографий, которые давно стали исторической реликвией. На них запечатлен 15-летний Владимир Тарновский, попавший в действующую армию в 1943 году. Свою первую награду он получил за форсирование Днепра и спасение офицера. В 14 лет он стал разведчиком. Медаль «За отвагу» уже ефрейтор Тарновский получил после захвата «языка». Потом был Берлин и знаменитый автограф на Рейхстаге. Тогда он расписался за себя и своих боевых товарищей. Свой первый паспорт Владимир Тарновский получил уже после войны. И когда его вручали, сказал: «Вот за это я и воевал, воевал за то, чтобы быть гражданином свободной страны».

«Благодаря подвигу вот таких героев сегодня мы с вами живём в мире, являемся гражданами независимой страны. И я уверен, что вы сделаете все возможное, чтобы сохранить историю, станете инициаторами проектов развития Красноярска», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

На торжественное вручение паспортов школьников пришли поддержать одноклассники, педагоги и родители. «Сегодня мой сын Ратибор получает паспорт. Для всей нашей семьи — это настоящий праздник. Раньше ведь практически не было таких церемоний, я получала документ в паспортном столе, просто пришла и расписалась. А Ратибору паспорт вручает мэр! Я горжусь своим сыном!» — рассказала Светлана Силаева.

Татьяна Мацкевич, педагог лицея № 2, добавила: «Староста нашего класса, Катя Перепёлкина, приглашена сегодня на церемонию. Это очень торжественный момент, настоящая награда девочке за ее целеустремленность, успехи в учебе, творчество. Она у нас занимается фольклорным пением, мы ее за глаза называем „нашей Людмилой Зыкиной“. Очень хорошая девочка, и я горжусь, что сегодня ей вручает паспорт глава города Красноярска».

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Ребята с гордостью показывали свой первый паспорт. «Для меня — это больше возможностей, это свобода. Теперь можно без родителей записаться в спортивный клуб, можно карту в банке получить, — поделился Ратибор Силаев. — А если серьезно, то, конечно, я понимаю, что я гражданин России. И в будущем хотел бы получить профессию спасателя в службе МЧС, чтобы помогать людям».

С получением паспортов юных красноярцев поздравил начальник МУ МВД России «Красноярское» Геннадий Березин:

«Сегодня значимый момент в вашей жизни. Поверьте, пройдет немного времени, и вы будете отчетливо понимать, вы — граждане великой страны. Учитесь, получайте специальность, работайте и создавайте семьи — это ваш вклад в развитие России», — сказал он.

В своем ответном слове сестры Вероника и Виктория Гунбины отметили: «Для нас сегодняшний день имеет огромное значение. Мы, конечно, будем вспоминать его всю жизнь. В будущем мы хотим остаться в Красноярске, планируем стать дизайнерами-художниками. Мы обещаем быть достойными гражданами России и, конечно же, родного Красноярска».

По окончании торжественной церемонии, все 17 молодых красноярцев получали поздравления от родителей, педагогов и одноклассников.