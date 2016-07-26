«Ростелеком» ко Дню Победы представляет видеоколлекцию «Война за линией фронта»

Специально к Дню Победы в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появилась коллекция фильмов «Война за линией фронта», которая доступна для просмотра с 5 по 15 мая 2017 года.

В коллекции собраны фильмы о женщинах и детях военного времени — от классики до недавних премьер. Есть возможность пересмотреть советскую киноклассику «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова и «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского. Новое кино представляет фильм «А зори здесь тихие...» — версия 2015 года от режиссера Рената Давлетьярова. Также в коллекцию включена последняя работа Андрея Кончаловского — фильм «Рай», который рассказывает историю русской аристократки и участницы французского Сопротивления Ольги. Этот фильм собрал множество отечественных и зарубежных наград, включая «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2016 года.

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Зарубежное кино представляет трогательная итальянская трагикомедия Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (1997), где отец убеждает сына, что их нахождение в концлагере — «большая игра». Также в зарубежной киноподборке представлена история «Мальчик в полосатой пижаме» (2008), рассказанная от лица 8-летнего сына коменданта концентрационного лагеря, который познакомился и подружился с юным узником; кинолента «Воровка книг» (2013) — история жизни с 1938 года 9-летней Лизель, которая очень любила читать; голливудская премьера «Союзники» (2016) с Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях.