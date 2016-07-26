Сильный ветер принесет красноярцам весеннее тепло

С пятницы, 5 мая, в Красноярск вместе с потеплением придет сильный ветер.

По данным Среднесибирского УГМС, завтра днем в краевой столице температура воздуха поднимется до +18, +20 °С.

Материалы по теме Репортаж из соцсетей: Мой ласковый и снежный май Как Красноярск за ночь снегом завалило

Сохранятся осадки: ночью будет идти мокрый снег, днём — дождь. Ночью усилится ветер: его порывы будут достигать в темное время суток 12 м/с, а днем — 14 м/с.

Ветреная и дождливая погода останется в Красноярске на все выходные, сообщает портал Gismeteo.ru.