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Сильный ветер принесет красноярцам весеннее тепло
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Сильный ветер принесет красноярцам весеннее тепло

4 мая 17:19
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С пятницы, 5 мая, в Красноярск вместе с потеплением придет сильный ветер.

По данным Среднесибирского УГМС, завтра днем в краевой столице температура воздуха поднимется до +18, +20 °С. 

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Сохранятся осадки: ночью будет идти мокрый снег, днём — дождь. Ночью усилится ветер: его порывы будут достигать в темное время суток 12 м/с, а днем — 14 м/с.

Ветреная и дождливая погода останется в Красноярске на все выходные, сообщает портал Gismeteo.ru.

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