Дайджест Newslab.ru: Лучшие хотдоги Красноярска

Сегодня в небе над Красноярском снова было шумно — вовсю летала боевая авиация, репетируя своё выступление на День Победы. Получилось весь эффектно, посмотрите!

«Мы построим новый флот Енисея!»: большие планы Красноярского судоремонтного центра Флот — отдельная и важная глава в летописи истории Красноярска и края в целом. Чтобы обеспечивать северный завоз, летнюю навигацию и перевозку пассажиров, за состоянием флота нужно следить круглогодично. Этим занимается Красноярский судоремонтный центр — настоящий госпиталь для кораблей со всего Енисея, о котором мы сегодня расскажем.

«Ананасы, колбаска и море горчицы»: топ-5 хот-догов Красноярска Пресыщенная бургерами и шаурмой красноярская публика начинает смотреть в сторону других быстрых блюд. На очереди хот-доги — спрятанные в булки сосиски появляются в меню топовых заведений, а кое-где и вовсе становятся флагманским продуктом. Выбрала и проверила для вас пять хот-догов, о которых говорят красноярцы — от бюджетных до дорогих.

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