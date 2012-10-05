Потепление, вертолеты и любительский оркестр: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 5 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 18 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 11:00 в небе над Красноярском вновь состоятся тренировочные полеты боевых вертолетов и самолетов. Экипажи будут готовиться к демонстрационным полетам, которые состоятся 9 Мая. В полетах участвуют 2 истребителя-перехватчика МиГ-31 и 2 боевых вертолета МИ-8. Самолеты и вертолеты пролетят над руслом Енисея в черте города от моста «777» до железнодорожного вокзала.

В Доме кино покажут документальный фильм о блокадном Ленинграде «Девочки» (12+). Шесть историй, рассказанных самими жительницами блокадного Ленинграда. После войны их судьбы сложилась по-разному, но в годы блокады их истории сплелись с историей целого народа. Эта картина является искренним и честным рассказом свидетелей блокады, которые дожили до наших дней, о своей судьбе, судьбе Ленинграда и о воле к жизни. Начало в 18:50.

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В 19:00, в Молодёжном творческом бизнес-центре «Пилот» состоится концерт любительского оркестра русских народных инструментов «Ермак» «Победный вальс», посвященный празднику Великой Победы. На концерте будут исполнены известные композиции военных лет, среди которых: «Смуглянка» композитора Анатолия Новикова, звучавшая в кинофильме «В бой идут одни старики», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Василия Соловьева-Седого. Для тонких знатоков истории в фойе будет возможность увидеть диораму от студии военно-исторической миниатюры.

В 20:00, красноярцев приглашают провести вечер на юмористическом шоу «Добрый вечер» (18+). Программа основана на интерактивных конкурсах, комичных зарисовках и импровизациях с залом, где за каждое участие гость получает подарок. Резиденты шоу-участники проектов «Comedy Баттл» и «Не спать» на канале ТНТ. Место действия: RV bar.

Откроют четырехдневные выходные музыканты из красноярской группы BARBARELLA в рамках традиционной вечеринки Fried Day (18+). Ребята приготовили полновесный концерт в двух отделениях. Место действия: клуб «Эра» (Дубровинского. 1а). Начало в 22:00.