Погубившего друга лихого водителя отправили в колонию

В Норильске суд приговорил к лишению свободы 19-летнего парня, который в октябре устроил аварию на трассе и погубил товарища.

Как рассказали в полиции города, в октябре 2016 года водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по автодороге Норильск — Алыкель, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Mercedes. В результате 19-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

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Как выяснилось, 19-летний молодой человек, находившийся за рулем Renault Logan, был приятелем погибшего и сел за руль, не имея прав на управление транспортным средством.

Норильский городской суд признал молодого человека виновным и приговорил к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.