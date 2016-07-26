«Ростелеком» поздравил ветеранов-связистов Красноярска и Абакана

В ожидании праздников — Дня радио и Дня Победы — руководители Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» организовали праздник для ветеранов отрасли связи Красноярска и Абакана — свидетелей и участников ВОВ.

Чтобы лично поздравить с наступающими праздниками и сказать теплые слова заслуженным связистам, прошедшим и пережившим войну, к ним в гости с цветами и вкусными подарками приехали топ-менеджеры филиала, а также представители профсоюза. За чашкой чая радушные хозяева с удовольствием вспоминали яркие моменты своей молодости, военные будни, а также дальнейшую мирную жизнь и плодотворную работу в сфере связи.

Для более мобильных ветеранов, обладающих возможностями для передвижения по городу, ПАО «Ростелеком» совместно с профсоюзной организацией Красноярского филиала организовал не только вкусные подарки, но и праздничный концерт с участием детских танцевальных и вокальных коллективов.

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«Телекоммуникационные технологии проделали огромный путь, каждый шаг на котором был сделан благодаря самоотверженности, золотым рукам и светлым головам многих поколений связистов, — сказал директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Непрерывная связь спасала человеческие жизни во время Великой Отечественной Войны, объединяла близких, помогала развиваться нашей стране, и мне хочется с огромным удовольствием поздравить наших ветеранов. Это добрая традиция нашего коллектива, которая помогает поддерживать связь между поколениями, и я уверен: с годами она будет только крепнуть».

Отметим, в сражениях Великой Отечественной войны участвовали более 1 миллиона военных связистов, обеспечивая связь для управления войсками и оповещения об обстановке на фронтах, снабжали штабы необходимыми сведениями, доставляли оперативную информацию в боевые части, передавали на места приказы командования. 304 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 133 — полных кавалеров ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи названы в честь освобождаемых ими городов.