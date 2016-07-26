Красноярские электрички изменили расписание из-за ремонта путей

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне Солянка — Филимоново Красноярской железной дороги, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание движения пригородных поездов восточного направления.

Сегодня, 5 мая, а также 15-19, 22-24, 29-31 мая не будет курсировать пригородный поезд № 6912-6922/6921-6911 Красноярск — Уяр — Иланская отправлением со станции Красноярск в 9:35, прибытием на станцию Иланская в 14:16, отправлением со станции Иланская в 14:50, прибытием на станцию Красноярск в 19:40.

Остальные поезда участка Уяр — Иланская следуют с частичными изменениями в расписании. Также в связи с модернизацией пути на перегоне Зеледеево — Кача изменится расписание движения пригородных поездов западного направления.

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5 мая, 10-12, 15-17 мая маршрут следующих пригородных поездов сокращается до станции Кача:

№ 6309/6310 Красноярск — Зеледеево отправлением со станции Красноярск в 7:46;

№ 6323/6324 Красноярск — Зеледеево отправлением со станции Красноярск в 12:20;

№ 6335/6338 Красноярск — Зеледеево отправлением со станции Красноярск в 17:40.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят извинения за временные неудобства, вызванные необходимостью проведения путевых ремонтных работ, и просят пассажиров обязательно учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также на официальном сайте компании «Краспригород».