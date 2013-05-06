«Синема парк» бесплатно покажет красноярским ветеранам ВОВ кино, а пенсионерам даст скидку

Все праздничные дни, с 4 по 10 мая, в «Синема парк» действует специальная цена на фильмы «Три дня до весны» и «Время первых». Для участников Великой Отечественной войны вход бесплатный, а для пенсионеров стоимость билета составит 50 рублей.

Детектив «Три дня до весны» (12+) рассказывает о событиях февраля 1942 года в Ленинграде. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях. В ролях: Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Игорь Грабузов, Сидихин Евгений, Юрий Ицков, Юрий Ицков, Полина Красавина.

Драма «Время первых» (6+) основана на реальных событиях — в основу положен первый выход в открытый космос Алексея Леонова. СССР и США бьются за первенство в космической гонке. За две недели до запланированного выхода человека в открытый космос взрывается тестовый корабль. «Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, наша страна не может уступить лидерство. Миссия возложена на опытного военного летчика Павла Беляева и его более молодого напарника Алексея Леонова, — не знающего страха и мечтающего о подвиге. Оба готовы шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете», — рассказали авторы фильма.

В картине играют Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк и Елена Панова.

«Синема парк» расположен по адресу: ул. Дубровинского, 1и.