Добрый лев и песни на скале: насыщенные выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в уик-энд красноярцев ждет облачность и небольшие дожди. 6 мая температура воздуха днем составит 24 °C, а 7 мая 16 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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В Красноярском цирке представит свое шоу династия братьев Шатировых. «Звезда» программы — добрый лев по имени Цезарь. Он — легендарный участник кино и рекламных роликов и как артист объездил полмира. Помимо львов, верблюдов и лошадей, на арене выступают гигантские сетчатые питоны, которые достигают 7 метров в длину, весом — 100 кг и способны проглотить человека. «Изюминка» цирковой программы — шар смелости — мотосфера. Номер исполняется профессиональными каскадерами на огромной скорости внутри железного шара. Начало в 13:00.

6 мая команда, которая создавала танцевальный проект «Секта» и концептуальный бар «Гости», приглашает красноярцев оценить их новое детище In: Out (18+). Место действия: Ночной клуб «Эра». Начало в 22:00.

В субботу для красноярцев готовят много концертов и спектаклей, посвященных Дню Победы. Вот некоторые из них:

В 17:00 свой концерт начнет Красноярский камерный оркестр (6+). На концерте «Песни военных лет» прозвучат «На сопках Маньчжурии», «Бомбардировщики», «Дорога на Берлин», «Катюша», «Эх, дороги», «День Победы» и многие другие знакомые и любимые песни, которые многие знают наизусть. Место проведения: Дом офицеров .

концерт Дом офицеров В Театре оперы и балета спектакль Московского губернского театра покажет зрителям постановку « Веселый солдат » (16+). В основе спектакля — одноименная повесть Виктора Астафьева, который прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом. Главным героем спектакля становится сам писатель. Из настоящего он вглядывается в прошлое, в себя — молодого, веселого солдата. Заново проживает свою первую юношескую влюбленность, первое ранение, первую потерю, первого убитого немца. Начало в 18:00 .

Веселый солдат В 19:00 хор мальчиков и юношей «Каприччио» в Органном зале представит программу « Правнуки Победы » (6+). Концерт будет интересен любителям хоровой музыки и почитателям творчества хоров мальчиков — таких профессиональных коллективов очень немного в мире, поэтому программа станет настоящим подарком для меломанов разного возраста.

7 мая

Воскресный день на Острове Отдыха начнется с открытых краевых соревнований по стрельбе из лука, посвященных Дню Победы. Начало соревнований 11:00.

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Ежегодно в честь Дня Победы Центр путешественников проводит спортивно-туристический фестиваль на скале Ермак. Организаторы приглашают всех желающих прогуляться воскресным днем по Такмаковскому району заповедника «Столбы» и поучаствовать в интерактивных площадках. В рамках фестиваля запланировано: чемпионат Красноярского края по спортивному туризму на спелеологических дистанциях, открытое первенство Центра путешественников, музыкальный концерт на скале Ермак, посвященный Дню Победы, прохождение маршрутов ретроспелеологии. Дети до 18 лет — только в сопровождении родителей. Сбор группы в 11:00 на остановке наземного транспорта «Базаиха» (конечная автобуса № 37). Запись по ссылке.

Для тех, кто не хочет покидать пределы города на выходных, Центральный парк приготовил шоу-программу «Супергерои против Суперзлодеев». Начало в 15:00.

А подтянуть английский бесплатно можно на встрече клуба English class. По всем вопросам и предложениям следует обращаться к организатору клуба по телефону: +7 (913) 584-17-87. Занятия проходят в Молодежном центре здоровых технологий. Начало в 18:00.

На Футбол-арену «Енисей» выйдут женские футбольные команды «Енисей» и «ЦСКА». Начало матча в 18:00.

Напомним, понедельник и вторник предстоящей недели для красноярцев, как и для всех россиян, — праздничные выходные. 9 Мая вся страна будет отмечать День Победы. Анонсы интересных событий этих дней читайте вскоре на Newslab.ru.