«Спровоцировал и сбежал»: в Красноярске ищут виновника ДТП (видео)

С разницей в час на одном перекрестке произошли два ДТП, сообщили 6 мая очевидцы аварии.

Первая авария произошла почти сразу после полуночи на перекрестке ул. Авиаторов и Молокова. В ВАЗ-2114, ехавший в направлении Октябрьского моста по ул. Авиаторов, врезался неизвестный автомобиль, выехавший с ул. Молокова. На записи видно, что ВАЗ выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

При ударе отечественную машину развернуло и она врезалась в пешеходные ограждения. После этого спровоцировавший аварию автомобиль скрылся с места происшествия. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, машина выбила 6 метров ограждения, но не перевернулась, как сначала предположили очевидцы.

В ВАЗе на момент аварии находились двое взрослых и двое детей. Оба они сидели в специальных креслах и при столкновении не пострадали. «Как выяснилось, с мужчиной-водителем ВАЗ-2114 в машине была его супруга с двумя детьми. С места происшествия они уехали домой, но потом обратились за помощью, сообщив, что 5-летнего ребенка мама повезла в больницу на обследование. Там его осмотрели и отпустили домой», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии и ищут сбежавшего водителя.

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Через час на том же перекрестке произошла еще одна авария, в которой никто не пострадал. Toyota и Honda выехали на перекресток на желтый сигнал светофора. После столкновения один из автомобилей отлетел на газон через пешеходное ограждение, которое за час до этого пробили участники предыдущей аварии.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: