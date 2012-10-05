«Горящая девятка» и воинские знамена: 8 мая в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 8 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 18 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

Понедельник в Красноярске начнется с чемпионата края по игре в городки. Старт в 8:00 в Красноярском колледже олимпийского резерва.

В Гранд холл Сибирь представляют фотовыставку «Первозданная Россия». Масштабный проект объединяет талантливых пейзажистов и натуралистов, авторов документальных и анимационных фильмов, руководителей заповедников и национальных парков, природоохранные организации, крупнейшие компании страны, общественные организации, инициативных граждан. Цель выставки — привлечь внимание общественности к вопросам экологии и охраны природы, показать природные богатства страны во всем их многообразии и красоте. Начало в 11:00, вход бесплатный.

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В 12:00, состоится церемония вручения лучшим школьным музеям копий Красных знамен воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории края. В регионе действуют 372 школьных музея и 93 патриотических клуба. С 2007 года музеи и клубы борются за право в течение года хранить у себя переходящие копии знамен. В этом движении приняли участие более 220 тыс. школьников из 53 территорий края. Церемония вручения состоится на площади Победы в Красноярске по адресу: Дудинская, 2А.

​В 15:00 состоится торжественное открытие Вахты Памяти Кировского района. Почётный караул заступит на пост № 1 у Вечного огня Стелы 30-летия Победы (Академика Вавилова, 80). Вахту Памяти будут нести школьники и студенты района, прошедшие строгий отбор. Целый месяц они занимались строевой подготовкой — отрабатывали парадный шаг и смену караула.

А в 21:00 в Железнодорожном районе пройдёт флешмоб «Весна. Май. Победа. 9». Место сбора зрителей — ул. Маерчака, 10. Ровно в 21:00 свет в окнах офисов, расположенных в бизнес-центр «Баланс», зажжётся в форме большой цифры «9». «Девятка» на стеклянном фасаде здания будет гореть всю ночь до рассвета — дань красноярцев всем, кто отвоёвывал Победу на фронте и в тылу. Отметим, что это здание высотой в 23 этажа имеет самую большую площадь фасада с панорамным остеклением в Красноярском крае. Оно расположено таким образом, что его видно с основных магистралей: улиц Маерчака, Железнодорожников, Копылова. «Горящую девятку» увидят даже пассажиры поездов, которые в эту ночь будут проезжать по Транссибирской магистрали.