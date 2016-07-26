Деревенская комедия и миниатюры Райкина: начало короткой недели в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 10 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 12 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В Доме учёных театр «Скоморох» будет читать Райкина (16+). В программе «Местком» и другие отрывки из миниатюр и юмористических сценок Аркадия Райкина. Начало в 18:00.

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На Большой сцене Театра им. А.С. Пушкина покажут спектакль «Кукла для невесты». В комичных ситуациях, описанных в этой «деревенской» комедии Александром Коровкиным, скрыт глубокий философский подтекст, раскрывающий сущность характера истинно русского человека. Главная героиня Лиза не прекращает верить в любовь, в чудо, в верность и честность окружающих ее людей даже после того, как выясняется, что ее возлюбленный — обычный мошенник. Спектакль полон неожиданностей, тонкого юмора и текстовых реприз. Начало в 19:00.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова вечером посетит круглосуточную группу детского сада № 61 (Алеши Тимошенкова, 82 «Б»). Напомним, что в красноярских детсадах после длительного перерыва вновь открываются группы круглосуточного пребывания. Ранее такие группы массово функционировали в ведомственных дошкольных учреждениях промышленных предприятий. Ребёнок может проводить в круглосуточной группе как дни, так и ночевать в садике по мере необходимости. В садике № 61, например, только один воспитанник регулярно остается в учреждении на всю рабочую неделю.