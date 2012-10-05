Глава района заплатил за несуществующую базу для туристов

В отношении главы Краснотуранского района возбудили еще одно уголовное дело, сообщили 10 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, первое уголовное дело в отношении чиновника завели за то, что он подписал документы об окончании строительства жилых домов, которые на самом деле не были достроены.

Кроме этого, Виктора Линдта заподозрили в том, что он перевел на счета подрядчика более 6 млн рублей в счет оплаты подрядчику за создание туристско-рекреационной зоны районе «Серебряной сопки». Сегодня стало известно, что по этому факту возбудили второе уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Следователи отметили, что глава района понимал, что работы не проводились. Члены приемочной комиссии, которые тоже должны были подписывать документы, по которым позднее работу оплатили, отказались делать это, и чиновник подписал их сам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.