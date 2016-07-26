В Красноярске неделю искали пропавшего школьника

13-летний школьник из Черемушек почти неделю бродил по Красноярску, пока его случайно не нашли бойцы Росгвардии.

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В понедельник, 8 мая, сотрудники вневедомственной охраны заметили несовершеннолетнего, который «бесцельно переходил из одного павильона в другой» на ул. 9 Мая в Красноярске. Они заговорили с мальчиком и выяснили, что он ушел из дома еще на прошлой неделе. 3 мая его родные написали заявление в отдел полиции № 8 в Черемушках. С этого времени школьник находился в розыске как без вести пропавший.

Ребенка передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств, сейчас с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Другие подробности происшествия не сообщаются.