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«Ростелеком» наградил победителей турнира по стритболу
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«Ростелеком» наградил победителей турнира по стритболу

10 мая 16:53
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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» выступил партнером турнира по уличному баскетболу «Территория игры 1.0», прошедшего в городе Иланский в преддверии Дня Победы.

В этой спортивной битве, состоявшейся уже в 4 раз, соревновались 12 мужских и 4 девичьи команды. Всего в турнире участвовало 64 игрока в возрасте от 14 до 40 лет. В качестве партнера этого события «Ростелеком» обеспечил призами команды победителей, а также наиболее результативных игроков турнира — иланцев Кирилла Зайцева и Анастасию Кузнецову. Участников поприветствовал представитель руководства филиала.

Фото: ПАО Ростелеком

Директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев отметил, что для телекоммуникационной компании важно поддерживать инициативы, которые делают жизнь людей на всей территории большого края насыщеннее и ярче.

«Мы работаем для того, чтобы у каждого появлялись новые возможности реализовать себя, достигать новых высот: в творчестве, образовании и, конечно же, спорте. Каждый подобный проект — это шаг в будущее, в котором приятно и интересно жить. „Ростелеком“ с удовольствием поздравляет победителей и организаторов проекта».

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Директор стритбольной лиги Иланского «Бросок сверху» Константин Мовродов также рассказал:

«Мы проделали большой путь. Первый турнир, прошедший в Иланском 2014 году, собрал лишь 15 участников — школьников. Спустя четыре года лига стритбола нашего города является одной из наиболее активных в Красноярском крае. Уличный баскетбол — один из самых популярных и демократичных видов спорта, и я уверен, что в следующем году география наших соревнований значительно расширится за счет команд из других городов нашего региона».

Вопросы и пожелания о работе компании «Ростелеком» вы можете направлять по адресу online@newslab.ru

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