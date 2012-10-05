«Ростелеком» наградил победителей турнира по стритболу

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» выступил партнером турнира по уличному баскетболу «Территория игры 1.0», прошедшего в городе Иланский в преддверии Дня Победы.

В этой спортивной битве, состоявшейся уже в 4 раз, соревновались 12 мужских и 4 девичьи команды. Всего в турнире участвовало 64 игрока в возрасте от 14 до 40 лет. В качестве партнера этого события «Ростелеком» обеспечил призами команды победителей, а также наиболее результативных игроков турнира — иланцев Кирилла Зайцева и Анастасию Кузнецову. Участников поприветствовал представитель руководства филиала.

Директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев отметил, что для телекоммуникационной компании важно поддерживать инициативы, которые делают жизнь людей на всей территории большого края насыщеннее и ярче.

«Мы работаем для того, чтобы у каждого появлялись новые возможности реализовать себя, достигать новых высот: в творчестве, образовании и, конечно же, спорте. Каждый подобный проект — это шаг в будущее, в котором приятно и интересно жить. „Ростелеком“ с удовольствием поздравляет победителей и организаторов проекта».

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Директор стритбольной лиги Иланского «Бросок сверху» Константин Мовродов также рассказал:

«Мы проделали большой путь. Первый турнир, прошедший в Иланском 2014 году, собрал лишь 15 участников — школьников. Спустя четыре года лига стритбола нашего города является одной из наиболее активных в Красноярском крае. Уличный баскетбол — один из самых популярных и демократичных видов спорта, и я уверен, что в следующем году география наших соревнований значительно расширится за счет команд из других городов нашего региона».