Активисты СГК поздравили ветеранов с Днем Победы

9 мая молодые активисты Сибирской генерирующей компании вместе с волонтёрами — учащимися гимназии № 16 Красноярска (Урицкого, 26) — поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.

Акция началась утром.

Энергетики и школьники, переодевшись в форму танкистов, летчиков, моряков, пограничников и пехотинцев, разделились на группы и отправились в оживлённые точки города с Георгиевскими лентами и праздничными открытками, которые они изготовили сами. Прохожие писали поздравления для красноярских ветеранов, благодарили молодёжь за уважение к героическому прошлому. Многие пожелали сфотографироваться вместе на память.

«Я собираюсь пройти в колонне „Бессмертного полка“ с портретом своего отца, и очень рад тому, что ребята настроили меня на особый торжественный лад за несколько часов до этого события», — признался один из первых участников «десанта памяти» СГК.

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Затем энергетики и учащиеся с цветами, открытками и подарками отправились в гости к ветеранам Центрального района Красноярска. «Мы побывали у участника Курской битвы, — рассказала инженер Красноярской ТЭЦ-1 Елена Пусеп. — Бодрости его духа и силе характера можно только позавидовать — при том, что ему 93 года! В завершение нашей встречи герой исполнил песню „День Победы“ и сказал напутственные слова: чтобы мы помнили и ценили подвиги героев, почитали старшее поколение и были готовыми, если нужно, самоотверженно встать на защиту Родины».

В День Победы подарки и внимание от молодёжи СГК и школьников получили люди, которые особенно в этом нуждаются: те, кто живёт в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. С ними продолжился разговор о том, как важно бережно относиться к истории, чтить героев и брать с них пример. По словам педагога-организатора гимназии № 16 Гелены Акинфиевой, они очень рады тому, что учащиеся приняли участие в акции:

«С точки зрения воспитания патриотизма это очень действенно. Хорошо, что наши ребята пообщались с теми, кто совсем ненамного их старше, но уже работает в такой важной и ответственной отрасли, как энергетика».

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Один из организаторов «десанта памяти», инженер-конструктор Красноярской ТЭЦ-1 Иван Петрушин отметил, что у школьников зародился интерес к деятельности энергопредприятий, и они решили побывать на одной из ТЭЦ СГК с экскурсией.

Отметим, что молодые активисты СГК приняли участие и в других мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы: таких, как обустройство памятной арки на территории пансионата для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» в Октябрьском районе Красноярска и субботник на территории этого учреждения.