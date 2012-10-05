Дайджест Newslab.ru: Зачем нам эта Москва?

Хорошие новости — известный красноярский архитектор Арэг Демирханов вернулся домой после нескольких месяцев в больнице. Сейчас за ним ухаживает дочь и соцработник. Демирханов еще очень слаб после трагического происшествия зимой, но идет на поправку.

«До сих пор боюсь метро»: как красноярцы Москву покоряют Ежегодно самые храбрые красноярцы покидают уютный сибирский город и отправляются покорять столицу. Кто-то вскоре возвращается обратно несолоно хлебавши, но многим везёт. Мы расспросили бывших земляков — маркетолога, ученого и журналиста — как им живется на новом месте и не скучают ли они по родине?

«Весь город под рукой»: как работает социальное такси в Красноярске Для многих поездки на такси стали ежедневным ритуалом. В их числе и те, кто пользуются услугами социального такси, которое работает во многих уголках Красноярского края и позволяет людям с инвалидностью с комфортом доезжать до больниц, театров, санаториев и прочих точек на карте. Мы выяснили, кто это придумал и как работает необычная служба такси.

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