Красноярцев приглашают пройти «Школу ремонта» на майской строительной выставке

17-18 мая на выставке «Малоэтажное домостроение» в МВДЦ «Сибирь» для всех желающих будет работать «Школа ремонта, дизайна и декора». Это бесплатная обучающая площадка, на которой профессиональные дизайнеры и архитекторы будут в течение двух дней делиться с горожанами последними тенденциями и идеями по обустройству дома и интерьера. Кроме того, в этом году посетителей ждет важная и полезная лекция о новых правилах регистрации недвижимости.

О свежих веяниях мебельной моды расскажут преподаватели и студенты направления «Дизайн мебели» Института архитектуры и дизайна СФУ. Слушатели узнают о том, что такое параметрическая мебель и как она используется в интерьере и архитектуре, о новых подходах в стилизации мебели, применении различных материалов. Кроме того, посетители «Школы ремонта» смогут узнать все об облицовке зданий. Специалисты расскажут о том, какие существуют виды сайдинга и какой лучше выбрать для обшивки своего дома.

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Тем, кто планирует строительство или покупку нового жилья, стоит посетить лекцию представителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Здесь расскажут обо всех тонкостях учета и регистрации права собственности на недвижимость по новому федеральному закону, который вступил в силу с 1 января этого года.

Напомним, «Школа ремонта, дизайна и декора» будет работать 17 и 18 мая на выставке «Малоэтажное домостроение» в центральном холле МВДЦ «Сибирь». Сама выставка продлится с 16 по 19 мая.