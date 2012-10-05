В Красноярске РУСАЛ организовал «Сиреневый день»

В рамках экологического марафона «Зелёная волна» компании РУСАЛ в Красноярске высадили первые 200 саженцев — венгерской сирени. Всего до конца года металлурги планируют высадить в городе до полутора тысяч саженцев.

Сиреневые аллеи появились в детских садах, школах Красноярска. Эти аллеи заложены детьми совместно с металлургами. Молодые родители смогли посадить кусты на территории роддома. Кроме того, сирень РУСАЛа теперь растет в Центральном парке Красноярска, в зоопарке «Роев ручей», высажена на территории часовни Параскевы Пятницы по благословению Красноярской епархии.

Саженцы на каждую точку высадки доставлял «сиреневый автомобиль». Встреча автомобиля становилась настоящим праздником для ребят из детских садов и школ. Особенно трогательной встреча «сиреневого автомобиля» стала для детей — победителей конкурса рисунков, организованного партнёрами Сиреневого дня, красноярскими журналистами. Маленькие художники получили не только дипломы победителей, но и саженцы сирени, которые смогли посадить на территории своего детского сада. Конечной остановкой «сиреневого автомобиля» РУСАЛа был ДК КрАЗа, где аллею создали молодые сотрудники компании и ветераны Красноярского алюминиевого завода.

Сопровождали «сиреневый автомобиль» агрономы, которые давали советы по высадке саженцев, и радиоведущие с конкурсами для слушателей и розыгрышем саженцев. Каждый красноярец смог присоединиться к экологической акции и отметиться на «Сиреневой карте», которая будет создана по итогам проекта. Участие в высадке саженцев приняли и представители власти — глава администрации Советского района Владислав Логинов посадил сирень в заложенной аллее выпускников школы № 22, а Юлия Гуменюк из министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края высадила сирень в одном из дворов Красноярска.

Красноярское отделение национального совета по корпоративному волонтёрству, координатором которого выступает Центр социальных программ РУСАЛа, заложит в продолжение Сиреневого дня аллею в сквере «Тихий» между домами на Урицкого и Дубровинского. Волонтёры организуют там дворовый семейный праздник с интерактивными зонами для детей и взрослых и с коллективными высадками саженцев.

Материалы по теме 4-летняя блогерша из Красноярска попросила Басту о помощи (видео)

«Это не разовая акция, а часть большой системной работы по озеленению города. В 2017 году в Красноярске мы посадим около полутора тысяч деревьев. В рамках Сиреневого дня мы высаживали венгерскую сирень, которая цветёт очень пышно: цветы от ярко-фиолетовых до лиловых. Этим саженцам 10 лет, на ветвях уже набухли почки, но полноценное цветение наши аллеи покажут только в следующем году. Для того чтобы точно понимать масштаб акции и контролировать приживаемость, мы вместе с „Комсомольской правдой“ сделаем „Сиреневую карту“, где будут отмечены все места посадок. А их количество значительно выросло за счёт присоединившихся по ходу маршрута красноярцев, которые решили самостоятельно посадить сирень в своём дворе или садовом участке», — рассказала руководитель пресс-службы РУСАЛ-Красноярск Виктория Чуприна.

Акцией «Сиреневый день» РУСАЛ запускает экологический марафон «Зелёная волна», которая пройдёт по территориям присутствия компании. По завершении акции в Красноярске экологическая эстафета будет передана другим городам-участникам марафона РУСАЛа. Марафон «Зеленая волна» будет состоять из двух этапов: высадка деревьев (май-июнь) и уборка берегов рек (сентябрь-октябрь) и пройдет в городах присутствия РУСАЛа — Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Ереване (Армения), Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Красноярске, Надвоицах, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Шелехове.