В Красноярске подали уже 500 заявок на участие в рекорде России по объятиям

В Красноярске продолжается регистрация участников рекорда России по количеству обнявших друг друга людей, который намерены установить в преддверии старта набора волонтеров для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

На сегодняшний день подано уже 500 заявок, всего же для достижения рекорда планируется собрать 1000 участников. Мероприятие пройдет 21 мая в Фанпарке «Бобровый лог», который является одним из спортивных объектов XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и сейчас модернизируется благодаря финансированию генерального партнера Студенческих игр — компании «Норникель».

Принять участие в установлении рекорда и получить фирменную футболку Зимней универсиады-2019 может любой желающий в возрасте от 16 лет. Для этого до 17 мая необходимо заполнить анкету на сайте www.krsk2019.ru.

Материалы по теме Волонтеры не для Универсиады На дискуссионном клубе Универсиады сосчитали человеческий капитал

Напомним, что в преддверии старта набора волонтеров для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Фанпарке «Бобровый лог», помимо установления рекорда России по объятиям, будет организована масштабная развлекательная программа. Подарком для участников праздника станет выступление хедлайнера — столичной звезды, имя которой пока держится в секрете.

Кроме того, рядом со сценой будет организована телестудия под открытым небом, вещание которой распространится на штабы Зимней универсиады-2019, работающие в крупных вузах России. Посетители мероприятия смогут приобщиться к общероссийскому волонтерскому движению и выступить в роли гостей студии, поделившись своими впечатлениями от праздника.

В завершение торжественного мероприятия гости примут участие в масштабном флэшмобе, выстроившись в форме логотипа Зимней универсиады-2019.