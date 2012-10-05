Дайджест Newslab.ru: Смерть в ночном клубе

Стали известны подробности убийства посетителя ночного клуба в центре Красноярска. По подозрению в совершении преступления задержали охранника ночного клуба, который в ходе допроса дал признательные показания.

Холодная весна 2017-го: что волнует Красноярск? Информационно-аналитическое агентство «Енисей» представляет медиарейтинг первых руководителей края и основных структур государственной власти — за апрель 2017 года. Впервые с начала года положительное влияние по инфопотоку превысило отрицательное. Это хорошо заметно по списку доминирующих тем. Даже удельный вес экологии снизился в два раза — с 6770 до 3440 единиц. На втором месте — ремонт дорог, но это, как мы знаем, сезонная весенняя тема. Практически у всех первых лиц зафиксировано снижение негативного рейтинга. Благотворное влияние КЭФа.

«Моё тело аж вскипело!»: за что ругают автосервисы Красноярска? Красноярцы возят своих железных «питомцев» в автосервисы едва ли не чаще, чем самих себя — в больницы. И пока одни радуются оперативному ремонту и радостно ревущему мотору, другие почем зря ругают механиков, электриков, администраторов и прочих сотрудников автосервисов. Если вы пока только мечтаете о покупке своего автомобиля, то почитайте отзывы с Флампа — может, оно того и не стоит?

Самые популярные новости дня:

В Красноярске ребенок круглосуточно живет в садике с понедельника по пятницу

Знаменитой отшельнице Агафье Лыковой привезли виноград и батарейки

Машину согнуло пополам от столкновения с деревом: погиб водитель