Тренинги по русскому и жизнь Мюнхгаузена: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 12 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 18 °C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Последний рабочий день в Красноярске начинается с анимационного фильма для маленьких красноярцев про несколько дней из жизни барона Мюнхгаузена. Картина «Самые правдивые истории» (0+) посвящена никому не известным приключениям барона. В фильме Мюнхгаузена становится участником, а то и вдохновителем невероятных историй, происходящих с литературными героями — Маленьким Муком и Слоненком, Красной шапочкой и Волком, Лисой и Зайцем, Мальчиком-с-пальчиком и другими. Фильм покажут в кинотеатре Мечта. Начало сеанса в 10:00.

Материалы по теме «Мурат, ты чего такой счастливый?»: приключения таджика в Красноярске Рассказы иностранцев, решивших жить в Сибири

В Молодежной библиотеке на Щорса пройдет бесплатный тренинг «Подтяни свой русский» для тех, кто хочет улучшить или обновить свои знания по русскому языку. Организаторы хотят показать, что язык — это не сложные и наискучнейшие, а доступные и интересные правила. Начало в 17:00.

12 мая продолжатся четвертьфинальные игры Центральной лиги Международного союза КВН «Азии». В полуфинал попадут только те команды, которым не только удалось рассмешить красноярского зрителя, но и удивить жюри оригинальными жанрами, миниатюрами и нестандартными ходами. Игра пройдет в Конгресс-холле СФУ (Свободный, 82 стр. 9), начало в 19:00.

В продолжение чествования подвига ветеранов ВОВ в Доме кино покажут культовую картину «Летят журавли» (12+). В центре киноповести — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда. «Летят журавли» — это первый и единственный отечественный фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля в 1958 году. Начало сеанса 19:30.

По традиции дорогу в выходным открывает тематическая вечеринка в клубе «Эра» под названием Fried Day (18+). Начало в 22:00.