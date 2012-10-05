Летнее тепло на два дня посетит Красноярск

На выходных в Красноярске будет тепло и дождливо: дневная температура превысит 20 °C, дождь будет небольшим.

По данным синоптиков, самым теплым днем этой недели станет суббота: в светлое время суток ожидается +24, +25 °C, в темное — до +11 °C. В воскресенье будет стоять такая же погода, как и в пятницу, — уличные градусники будут показывать от +19 до +21 °C.

По данным Гидрометцентра, в первый выходной ожидается переменная облачность и небольшой дождь, а во второй тучи еще сильнее затянут небо и просветов почти не будет. При облачной погоде в воскресенье также ожидается дождь.

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По уточненной информации портала gismeteo.ru, осадки будут идти ночью, днем и вечером. Умеренный ветер в уик-энд будет дуть с северо- и юго-запада.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе в Красноярске опять будет сыро и прохладно — синоптики обещают понижение дневной температуры до +8, +13 °C.