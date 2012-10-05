Красноярка пытается лишить управдома зарплаты (видео)

Красноярка через прокуратуру пытается отказаться от оплаты услуг председателя совета дома, сообщила 12 мая в эфире телекомпании «Афонтово» сама женщина.

Поводом для возмущения жительницы дома на ул. Крайняя стала строка, появившаяся в платежке на оплату коммунальных услуг — жильцов просят оплатить услуги председателя жилого дома. Стоимость составляет 3 рубля с квадратного метра жилплощади, что в месяц выходит для женщины почти 160 рублей.

«Почему общественная организация решает в официальный документ вносить строчку об оплате. Что она делает? Где она отчитывается и какие ее дела?» — удивляется женщина.

Жалобы она с июля прошлого года пишет в управляющую компанию и в прокуратуру, но получает ответы, что решение об оплате услуг совета дома приняли на общем собрании большинством жильцов и отменить его можно только таким же образом.

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Коммунальщики также отмечают, что совет дома — полезная структура, которой жильцы доверяют решение общедомовых вопросов. Жительница же планирует обратиться в суд, чтобы убрать вызвавшую недовольство строку из платежки.