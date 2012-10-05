По центру Красноярска прошествуют фольклорные ансамбли

В Красноярске пройдет фестиваль старожильческих народов Красноярского края «Русские старожилы Сибири».

13 мая с 11:30 до 13:00 в Архиерейском доме (Горького, 27) состоится концертная программа «История государства Российского в фольклорной традиции». В 14:00 начнется шествие по маршруту Архиерейский дом — Музей-усадьба В. И. Сурикова (Ленина, 98) «Праздничный поезд» с участием лучших фольклорных коллективов Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Томска, села Чарышское Алтайского края.

В Музее-усадьбе В.И. Сурикова в 15:00 откроется выставка из этнографической коллекции «Бабий кут» и пройдет мастер-класс «Весенне-летние хороводы в традиции русского населения Сибири». Его проведет основатель Школы этнической социализации в Красноярске, педагог, член Российского фольклорного союза, участник фольклорного ансамбля «Живая старина» Екатерина Горева.

14 мая в заповеднике «Столбы» с 11:00 до 18:00 пройдут хороводы-шествия и будут работать интерактивные площадки (11:00 у первого кордона, 13:00 — у Первого столба).

Вход на все события свободный, подробности в группе музея-усадьбы.