Родители и ученики заступились за уволенного директора Большемуртинской школы

В Красноярском крае, в поселке Большая Мурта, родители школьников и сами дети собирают подписи за восстановление уволенного директора школы № 2 Елизаветы Черновой. По словам родителей, они возмущены тем, что управление образования администрации Большемуртинского района (начальник — Светлана Максименко) в течение трех дней без объяснения причин уволило опытного педагога. Коллективное письмо родители направили губернатору края Виктору Толоконскому и министру образования Светлане Маковской.

Сама Елизавета Чернова рассказала Newslab.ru, что Максименко «принялась ее увольнять», как только заняла должность начальника управления образования.

«19 лет назад она тоже претендовала на место директора этой школы, но взяли меня. Потом ее назначили завучем, после она заняла должность директора в школе № 1. Конфликтов между нами тогда не было. Когда же Максименко стала руководителем управления образования — пошли трения. Между двумя школами — № 1 и № 2 — началась нездоровая конкуренция, подковерные игры, даже вражда. Кроме того, Максименко поставила себе цель меня уволить под разными выдуманными предлогами. Возможно, я ей где-то дорогу перешла, может тогда, когда директором назначили меня, а не ее», — предполагает уволенный руководитель.

Педагогический стаж Черновой — 32 года. По словам педагога, она не просила родителей или школьников собирать подписи, но поскольку ее увольнение вызвало такую бурную реакцию, она намерена добиться восстановления в должности. Елизавета Чернова добавила, что написала заявление в районную прокуратуру и подала иск в суд.

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По словам жительницы поселка Натальи Федотовой, у которой трое детей ходят в школу № 2, родительский коллектив категорически против увольнения Черновой. «Увольнение несправедливое. Елизавета Мефодьевна — талантливый педагог, руководитель и мы не хотим ее терять», — отметила она. Известно, что письмо в защиту директора подписали более ста родителей.

Добавим, в администрации Большемуртинского района оперативно прокомментировать причины увольнения директора не смогли, а в пресс-службе министерства образования края в свою очередь сообщили, что назначение или увольнение директора школы — это компетенция муниципалитета.