На Красноярской ГЭС вывели из работы гидроагрегат

На Красноярской ГЭС гидроагрегат станционный № 1 (500МВт) выведен из работы для капитального ремонта, который проводится согласно графику ремонтов основного оборудования ГЭС. В соответствии с правилами технической эксплуатации, оборудование должно пройти полную проверку всех частей гидроагрегата.

В период подготовки к капитальному ремонту проводился комплекс замеров основных технических показателей гидроагрегата и вспомогательных систем. В ходе ремонта пройдет разборка, ревизия и регулировка основных узлов генераторного и турбинного оборудования, будут устранены выявленные дефекты. Кроме этого, запланировано техническое перевооружение вторичной коммутации, оснащение системой виброконтроля, замена генераторного разъединителя, а также модернизация системы регулирования.

Материалы по теме Фотоистория: Как строили Красноярскую ГЭС Стройка века в архивных снимках

Гидроагрегат ст. № 1 был введен в эксплуатацию в 1967 году.

В 2000 году гидрогенератор гидроагрегата ст. № 1 прошел реконструкцию.

На момент вывода в капитальный ремонт наработка агрегата составила 234 485 часов, выработано 89 544 403 тыс. кВтч электроэнергии.