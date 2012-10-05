ВТБ поздравил красноярских ветеранов с Днем победы

В канун празднования Дня Победы при участии банка ВТБ в Красноярске состоялся ежегодный праздник для ветеранов, организатором которого выступает некоммерческий благотворительный фонд ветеранов «Доброта».

По сложившейся традиции, на празднике, который в этом году прошел уже в 7-й раз, сотрудники филиала подарили ветеранам цветы и пригласили для совместного поздравления воспитанников Красноярского детского дома № 1. Ребята и педагоги детского учреждения с готовностью поддерживают это начинание и в благодарность от банка тоже получают подарки. На этот раз ВТБ пригласил юных артистов в новый парк семейного отдыха MagicLand в ТРЦ «ПокровSKY».

«Это событие очень важно для наших почетных гостей — ветеранов, тружеников тыла, детей войны, поскольку позволяет собраться за одним столом и почувствовать внимание и заботу. Его подготовка требует немалых усилий и, конечно, невозможно без участия организаций — наших партнеров», — рассказала председатель НБФВ «Доброта» Тамара Дзюба.

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева отметила: «Для нас поддержка и личное участие в этом событии вместе воспитанниками детского дома — лучшая возможность отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны и передать память об этих событиях младшему поколению».