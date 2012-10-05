Фестиваль еды, геоквест и бегом от ЕГЭ: нескучные выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, красноярцев ждет переменная облачность и небольшой дождь. В субботу, 13 мая, температура воздуха составит 24 °C, 14 мая — 21 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

13 мая, суббота:

В субботу в Красноярской краевой специальной библиотеке откроется выставка для всех возрастов «Осязаемый мир». На ней представят чучела и шкурки пресмыкающихся и земноводных — агамы кавказской, полосатого варана, крокодила гребнистого, прыткой ящерицы, щитомордника и прочих. В экспозицию включены геологические образцы, раковины моллюсков и экзотические обитатели морских глубин. Слабовидящие посетители выставки смогут детально изучить каждый предмет с помощью тактильных ощущений и таким образом ознакомиться с его формой, материалом и фактурой. Выставка начинает работу в 9:00.

На Красном кольце, в 10:35 стартует I этап чемпионата Сибири по кольцевым гонкам (6+). А в 14:40 там же проййдет I этап чемпионата по дрифту — RDS-Сибирь (6+).

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Музей геологии ГЕОС приглашает принять участие в квесте «Дары горы» (12+). Участникам предстоит отгадать архитектурные объекты, связанные с геологией, зашифрованные в подсказках путевого листа, и сделать селфи (или групповое фото) на фоне каждого из девяти объектов. Необходима команда от 3 до 10 человек и регистрация по тел. (391) 271-08-08. Продолжительность квеста 1,5 часа. Начало в 12:00, сбор у фонтана «Адам и Ева» (Мира, 82)

В кинотеатре Мечта пройдет семейный «Мульт-soundtrack battle». Исполнять известные мелодии под красочный видеоряд будут музыканты красноярского духового оркестра. Главный дирижёр — Илья Богов. Начало в 14:00.

В субботу пройдет последний концерт очередной серии «Испытай орган», где известный красноярский музыкант Андрей Бардин сыграет на органе советские шлягеры. Таривердиев и Пахмутова, Дунаевский и Паулс, Артемьев и Рыбников, Дашкевич и Свиридов, «Позвони мне, позвони...» на органе. Изюминка концерта — музыкальная викторина. Гости получат карточки с вопросами, а Бардин сыграет 10 мелодий. Задача — угадать как можно больше композиций. Главному меломану — специальный приз. Место проведения: Органный зал. Начало в 19:00.

В пространстве «Персонажи» в рамках проекта Фонда Михаила Прохорова «Театральный синдром» пройдут художественные чтения трагедии Шекспира «Макбет». Начало в 20:00.

14 мая, воскресенье:

В Сибирском юридическом институте МВД России состоится День открытых дверей для абитуриентов. Курсанты, юноши и девушки, продемонстрируют навыки боевой подготовки. Школьники и их родители смогут лично пообщаться с руководителями учебного заведения и получить ответы на вопросы. Начало в 10:00.

В 14 часов в воскресенье на красноярской набережной стартует забег «Убеги от ЕГЭ». Участники, недовольные форматом ЕГЭ, намерены привлечь внимание общественности и властей к необходимости продвигать настоящие таланты, помогать раскрытию творческого потенциала выпускников, учить школьников, а не поощрять заучивание. В поддержку этих идей они пробегут 950 метров, место забега — участок набережной у «Капитанского клуба». Организатор — краевое отделение ЛДПР.

Материалы по теме Как это было раньше: Фестиваль еды на Каменке — 2016 Ешьте это скорее!

Культурное пространство «Каменка» приглашает красноярцев на очередной фестиваль еды и напитков Рестодэй. Впервые там будут работать две сцены. Первая предназначена для музыки и конкурсов, а вторая — чемпионата по липсингу и танцевальных мастер-классов. Липсинг — это «битва фонограмм»: участники по очереди исполняют известные песни под фонограмму, пытаясь максимально убедительно «спеть» композицию, включая мимику, движения, общение со зрителями. Регистрация на чемпионат по ссылке. Начало в 14:00.

В 15:00 на Центральном стадионе (остров Отдыха, 5) пройдет матч первенства ФНЛ между командами «Енисей» и «Тюмень».