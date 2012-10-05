Клуб эсперанто и костюмы предков: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 15 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха с ночных 11 °C днем поднимется до 19 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В Доме офицеров можно будет узнать, как одевались наши предки в Сибири XVIII — XX века. В основе экспозиции — женские сарафаны, костюмы, платья. Специально на открытие выставки (6+) приедут творческие коллективы из Новосибирска, Барнаула, Иркутска. Они не только исполнят фольклорные произведения, но и продемонстрируют свои костюмы, традиционные одежды русского населения Сибири. Выставка начнет работу в 10:00. Сюрпризом для гостей будет фотовыставка «Портреты современных людей в традиционной одежде». В работах фотографа Ольги Лаптёнок каждый увидит современных женщин и детей в образах жителей Сибири прошлых столетий.

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Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет СМИ о новых практиках в школах, расположенных в «старых» районах города. Многие школы находятся в микрорайонах со сложившейся застройкой, на территории которых проживает относительно небольшое число семей с детьми. Некоторые учреждения из-за нехватки учеников работают не на полную мощность даже в одну смену. Для «привлечения» учеников с других микроучастков они внедряют необычные практики, например, совместно с предпринимателями открывают классы с особой, вариативной формой образования. В новом учебном году совместно с семейным центром «Умка» такие классы откроются на базе школы № 32 (Красной Армии, 19).

В краевой библиотеке пройдет встреча клуба эсперантистов Mia Kara Amiko (18+). Эсперанто — это самый распространенный выдуманный язык, который был создан для того, чтобы объединить весь мир. Изучающие его люди утверждают, что освоить эсперанто можно за полгода. Подробности желающие узнают на встрече, начало которой в 17:00.

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В Доме актёра покажут спектакль про семейную пару, которая готовится к встрече друзей, — «Приходи — не пожалеешь!» (18+). Особую остроту спектаклю придает то, что актерам приходится играть несколько ролей сразу. Мгновенно превращаясь из одного персонажа в другого, они настолько запутывают зрителей, что некоторые из них до самого финала не могут точно сказать, сколько же актеров было на самом деле. По сюжету при обсуждении, кто и с кем будет сидеть, вдруг выясняется, что двое гостей никак не должны встретиться, иначе будет скандал. Отменить приглашение уже поздно, хозяева в панике. Что делать? Ответ — в спектакле, начало в 20:00.