Дудинка готовится к запаздывающему ледоходу

В Дудинке началась подготовка к ледоходу, сообщили в пресс-службе администрации Таймыра.

Кромка льда на конец прошлой недели находилась в районе Подкаменной Тунгуски, что более чем в 1000 км от Дудинки. По данным специалистов, в этом году ледоход идет медленнее, чем в прошлом — тогда на эти даты кромка льда добралась уже до села Верхнеимбатское, что в 730 км от Дудинки. Несмотря на то, что лед еще стоит, уровень воды в Енисее начинает подниматься — на утро 12 мая в районе самого северного порта края он поднялся на 7 см за сутки и составил 540 см при критическом уровне в 1950 см.

Чтобы ледоход прошел спокойно, в выходные на реке начал работу ледокол «Таймыр» — он прокладывает противозаторные прорези во льду.

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«Во избежание возможной порчи, утраты, создания препятствий работе ледокола всем лицам, ведущим хозяйственную деятельность на реке Енисей, необходимо в кратчайший срок убрать со льда имущество, находящееся на указанных участках. Соблюдайте осторожность при нахождении на льду», — призвали северян в администрации.

По данным издания «Таймырский телеграф», затопление Дудинских причалов с отметкой 8 м прогнозируется 18–20 мая. Прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 1 по 3 июня.