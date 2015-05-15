Мужчина не смог выбраться из лифта и умер

В Дудинке следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины в застрявшем между этажами лифте, сообщили 15 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Несчастный случай, который привел к смерти пассажира, произошел днем в субботу, 13 мая, в одном из жилых домов ул. Линейной в Дудинке.

«По предварительным данным, в обеденное время двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли в лифт. Когда двери закрылись, они вдвоем стали трясти помещение лифтовой кабины, в результате чего сработала механическая блокировка, и лифт остановился на уровне между первым и вторым этажами. После чего один из мужчин вручную открыл двери лифта и попытался пролезть в образовавшийся проем, но не смог самостоятельно выбраться в подъезд дома, застрял и через непродолжительное время скончался», — пояснили в следственном управлении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следственные органы уже начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.