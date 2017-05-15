Красноярцам напомнили правила безопасной рыбалки

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» перед началом летнего сезона напоминают красноярцам простые правила удачной рыбалки. Каждый любитель рыбной ловли должен знать ответы на несколько основных вопросов: как выбрать безопасное место для рыбалки и как правильно переносить удочку.

В специализированных магазинах, в местах для рыбалки энергетики ежегодно размещают листовки и плакаты. Они призваны информировать о риске нахождения в охранных зонах ЛЭП. Также энергетики размещают профилактические плакаты вблизи водоемов по всему Красноярскому краю. В «Красноярскэнерго» уверены, что для удачной рыбалки жизненно необходимо знать и соблюдать простые правила электробезопасности.

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«Прежде чем приступить к ловле рыбы, посмотрите по сторонам и вверх. Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов. Забрасывать блёсны и другие снасти вблизи ЛЭП смертельно опасно: удилище, мокрая леска — хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод, можно попасть под напряжение. При перемещениях под высоковольтными линиями смертельно опасно поднимать удилища или нести их на плече. Следует проносить удилище, опустив его параллельно земле», —рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, недопустима рыбалка в грозу: при приближении грозы необходимо немедленно покинуть водоём и уйти как можно дальше от береговой линии. Энергетики напоминают, что вода является отличным проводником электрического тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м. При грозе опасно рыбачить с лодки: вероятность удара молнии очень велика — удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать электрический разряд.