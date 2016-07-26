В красноярской «Орбите» на пять дней отключат горячую воду

В нескольких жилых домах красноярского микрорайона «Орбита» на пять суток приостановят подачу горячей воды в связи с проведением Красноярской теплотранспортной компанией (входит в структуру СГК) работ на тепловых сетях.
Отключение горячего водоснабжения с 00:00 16 мая по 24:00 20 мая связано с переносом действующей теплотрассы, которая в настоящее время препятствует строительству подъездной дороги к четвертому мосту через Енисей в створе улицы Волочаевская.
Одновременно с этим специалисты подрядной организации ООО «РегионЭнергоСтрой» заменят изношенный участок трубопровода протяженностью 1,5 км. По словам директора КТТК Сергея Иванова, проводимые работы обеспечат повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей Октябрьского района: «Теплотрасса в этом районе была построена более 30 лет назад, и, пользуясь необходимостью переноса, мы сможем полностью ее заменить».
Список домов, где будет отключена горячая вода:
- ул. Академика Киренского, 22, 24, 24А;
- ул. Борисова, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
- ул. Мелькомбинатская, 2, 2/1.