В красноярской «Орбите» на пять дней отключат горячую воду

В нескольких жилых домах красноярского микрорайона «Орбита» на пять суток приостановят подачу горячей воды в связи с проведением Красноярской теплотранспортной компанией (входит в структуру СГК) работ на тепловых сетях.

Отключение горячего водоснабжения с 00:00 16 мая по 24:00 20 мая связано с переносом действующей теплотрассы, которая в настоящее время препятствует строительству подъездной дороги к четвертому мосту через Енисей в створе улицы Волочаевская.

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Одновременно с этим специалисты подрядной организации ООО «РегионЭнергоСтрой» заменят изношенный участок трубопровода протяженностью 1,5 км. По словам директора КТТК Сергея Иванова, проводимые работы обеспечат повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей Октябрьского района: «Теплотрасса в этом районе была построена более 30 лет назад, и, пользуясь необходимостью переноса, мы сможем полностью ее заменить».

Список домов, где будет отключена горячая вода: