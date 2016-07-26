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В красноярской «Орбите» на пять дней отключат горячую воду
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В красноярской «Орбите» на пять дней отключат горячую воду

15 мая 15:43
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В нескольких жилых домах красноярского микрорайона «Орбита» на пять суток приостановят подачу горячей воды в связи с проведением Красноярской теплотранспортной компанией (входит в структуру СГК) работ на тепловых сетях.

Отключение горячего водоснабжения с 00:00 16 мая по 24:00 20 мая связано с переносом действующей теплотрассы, которая в настоящее время препятствует строительству подъездной дороги к четвертому мосту через Енисей в створе улицы Волочаевская.

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Одновременно с этим специалисты подрядной организации ООО «РегионЭнергоСтрой» заменят изношенный участок трубопровода протяженностью 1,5 км. По словам директора КТТК Сергея Иванова, проводимые работы обеспечат повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей Октябрьского района: «Теплотрасса в этом районе была построена более 30 лет назад, и, пользуясь необходимостью переноса, мы сможем полностью ее заменить».

Список домов, где будет отключена горячая вода:

  • ул. Академика Киренского, 22, 24, 24А;
  • ул. Борисова, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
  • ул. Мелькомбинатская, 2, 2/1.

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