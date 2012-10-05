Школа в дальнем поселке нашла учителей с помощью «Фейсбука» и журналистов

Средняя школа в отдаленном поселке Волочанка на Таймыре получила множество обращений от желающих стать учителями после серии постов в социальных сетях и сюжета по федеральному телеканалу.

В середине апреля норильский фотограф Андрей Кийко опубликовал в «Фейсбуке» серию фотографий детей из Волочанки с трогательными подписями, в которых они просили учителей математики и английского языка приехать в их школу. Проблема поиска педагогов заключается в отдаленности поселка — туда можно добраться только на вертолете или по реке, а также в особенностях северного быта.

«Обещаю делать домашнее задание! Учитель, а Вы любите Родину? Я люблю! Приезжайте! Покажу Вам тундру, и реку Хета, и озера... Хочу знать английский, чтобы посмотреть мир. Как я буду общаться в других странах, если Вы не приедете? Директор школы гарантирует, что жилье Вам найдут», — попросила 6-классница.

«Учитель английского и математики, мы ждем Вас. Мы хорошие дети, мы тоже живем в России и хотим хорошее образование. Приезжайте! Директор школы сказал, что зарплата хорошая», — говорилось в обращении от имени 5-классницы.

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Эти публикации получили большой отклик, множество лайков и репостов. Накануне на телеканале НТВ в эфир вышел сюжет о ситуации в школе. Уже сегодня, 15 мая, директор школы Денис Теребихин написал на своей странице в соцсети, что получил около десятка резюме от желающих переехать на работу в Волочанку.

«15 мая пришел на работу, открыл электронную почту, а там! С десяток резюме учителей, желающих к нам приехать на работу! Я сразу пригласил начальника отдела по подбору персонала Жанну Серюк и ее коллег из 5 класса. Сидим, изучаем. Изучаем внимательно. Думаю, желания всех будут удовлетворены. Мы не одна сельская школа на Таймыре. Не жадные, передадим резюме и в другие поселки через управление образования», — написал Теребихин.