Бывшего полицейского осудили за дачные кражи

Бывшего сотрудника патрульно-постовой службы приговорили к трем годам лишения свободы за кражи из дачных домиков и у задержанных. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Молодой сотрудник ППС с осени 2015 по весну 2016 года вместе с братом и двумя приятелями, один из которых был судим, совершал кражи с дач на территории Железногорска, Березовского, Уярского, Емельяновского и Манского районов — на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.

Кроме того, он обирал задержанных при доставлении в отдел полиции. «При досмотре двух задержанных полицейский присвоил личные вещи правонарушителей, завладев биноклем и ключами от автомобиля», — рассказали в прокуратуре.

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С обвинением подсудимые согласились, и дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Бывший работник правоохранительных органов, а также двое его подельников получили реальные сроки заключения, еще один получил условный срок. При этом сотруднику полиции суд определил самое суровое наказание — 3 года лишения свободы.

Осужденные и их защитники обжаловали приговоры, прося смягчить им наказание или назначить его условно. Однако в краевом суде с их доводами не согласились. Троим осужденным срок лишения свободы оставили в прежнем размере с отбыванием в исправительных колониях, еще одному осужденному срок условного лишения свободы немного снизили.