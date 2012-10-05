СК: Мужчина среди дня выбросил приятеля из окна

В Канске под окнами многоэтажного жилого дома нашли тело 40-летнего мужчины. Следователи заподозрили в убийстве приятеля жертвы.

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12 мая около 15 часов в квартире на третьем этаже произошла ссора между двумя мужчинами — 40-летним хозяином и его 32-летним знакомым, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. По предварительной версии, гость сначала бил хозяина по голове, а затем выбросил из окна на улицу. В результате потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).