Дайджест Newslab.ru: ЧП в новостройке

Купили квартиру в новостройке? Берегитесь! На днях на жильца одного из новых микрорайонов Красноярска обвалилась часть потолка. «Вчера вечером соседка скинула фотографии обвалившейся штукатурки с потолка. Подпись: „Только что в зале отвалилось на мужа“», — рассказала жительница Вавиловского Любовь Катеренюк. Подробности — в нашем расследовании.

«Космос — это будущее!»: как устроен первый красноярский планетарий В феврале красноярский «Ньютон Парк» запустил новый проект — планетарий. Теперь каждый может стать ближе к космосу — увидеть рождение звезд, далекие планеты, стремительные кометы и другие чудеса вселенной. Мы поговорили с директором интерактивного музея науки Антоном Шарыповым о том, зачем Красноярску нужен планетарий.

«Жарим мясо под дождём»: хроники Рестодэя на Каменке. На выходных в парке на правобережной Каменке прошел большой фестиваль еды и напитков «Рестодэй». Несмотря на дождливую погоду, десятки команд кормили красноярцев стейками, бургерами, суши, тортами, капкейками и другими вкусными штуками. Мы насобирали самые аппетитные фото из ваших инстаграмов!

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