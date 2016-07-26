Правильный бег, кино о войне и музыка из фильмов: киновторник в Красноярске (видео)

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 16 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 16 мая поднимется до 16 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В красноярской «Сибири» (Авиаторов, 19) сегодня стартует юбилейная выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (0+). В этом году новейшие технологии в малоэтажном строительстве, деревянном зодчестве, облицовке и отделке зданий представят 230 компаний со всей России и из зарубежья. В числе новинок роскошный особняк в натуральную величину, дом-трансформер, технология строительства домов из 3D-панелей, окна-гибриды и многое другое. Также на площадке будет работать «Школа ремонта, дизайна и декора» с мастер-классами и международная выставка «КлиматАкваТЭкс». Время работы выставки: 16-18 мая с 10 до 17, 19 мая — с 10 до 14. Стоимость билетов — 100 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.

Молодежный центр «Веста» продолжает бесплатные тренировки, на которых красноярцев учат правильно бегать с пользой для здоровья. Начинающие бегуны узнают правильную технику бега, как не нанести вреда суставам, получить от бега максимум удовольствия. Место встречи — остров Отдыха, рядом с памятником воинам-спортсменам. Участие бесплатное, но по обязательной предварительной записи на сайте. Возрастная категория участников: от 14 до 30 лет. Начало тренировки в 12:00.

В кинотеатре «Мечта» бесплатно покажут русско-белорусский фильм «Брестская крепость» (16+). Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым. Начало сеанса в 15:00.

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В это же время в кинотеатре «Эпицентр» покажут другой военный фильм — ремейк культовой картины «А зори здесь тихие...» (12+).

В 19:00 в малом зале филармонии начнется концерт Красноярского филармонического русского оркестра «Киноколлекция» (6+). Прозвучит музыка из отечественных и зарубежных фильмов, таких как «Миссия невыполнима», «Мой ласковый и нежный зверь», «Пираты Карибского моря», «Жестокий романс», «Бандитский Петербург» и многих других.

Культурно-деловой центр Особняк приглашает всех желающих на бесплатную встречу «Путешествие и волонтерство в Англии с Эмили Уоттон» (18+). Гостями вечера станут студентка Кембриджского университета Эмили Уоттон и координатор международных проектов и волонтерских поездок Кристина Заплатина. На встрече расскажут, что посмотреть в Англии и не разориться при этом, куда непременно стоит заглянуть, а какие места обойти стороной и как поехать в Англию волонтером. Начало в 19:00.