«Даже не извинился»: хозяин ротвейлера заплатит 200 тысяч покусанной девушке

Красноярский краевой суд обязал хозяина ротвейлера заплатить девушке, которую покусал его пес, 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Инцидент произошел в селе Красный Завод Боготольского района в январе 2016 года. Молодая женщина — контролер энергосбытовой компании подъехала к частному дому, чтобы вручить абоненту уведомление. Из ограды дома на нее бросилась собака породы ротвейлер и сильно покусала ноги.

Две недели пострадавшая лежала в больнице. Ее прооперировали под общим наркозом и наложили более 30 швов. Затем она месяц лечилась у хирурга и еще месяц — у невропатолога. Согласно акту медицинского исследования, при поступлении у женщины имелись «множественные рваные, скальпированные, укушенные раны голеней, артериальное кровотечение, посттравматическая нейропатия малоберцового нерва справа». Летом 2016 года она снова находилась на больничном в связи воспалением сосудов обеих голеней.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального ущерба в размере 200 тыс. рублей. В иске она указала, что «ежедневные перевязки причиняли сильную боль, а после лечения боль не прошла, при нагрузках на правую ногу она вынуждена принимать обезболивающие препараты. Кроме того, в период лечения 3-летний ребенок был лишен материнского ухода».

Правая нога женщины осталась обезображенной, и она переживает, что не может надеть платье или юбку. «Притом хозяин животного даже не извинился и ни разу не поинтересовался состоянием ее здоровья», — отметила пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Боготольский районный суд установил, что владелец собаки допустил бесконтрольное нахождение животного во дворе дома не на привязи, без намордника и поводка. С учетом степени тяжести телесных повреждений, перенесенных истицей физических и нравственных страданий, суд решил удовлетворить ее требования и в ноябре 2016 года заочным решением постановил взыскать с мужчины в пользу потерпевшей 200 тыс. рублей.

Ответчик подал апелляцию в краевой суд, заявив, что пострадавшая сама проявила неосторожность, а также попросив учесть его имущественное положение. Но краевой суд отклонил его доводы за необоснованностью. При этом суд принял во внимание, что ни в досудебном порядке, ни в ходе судебного разбирательства мужчина не предпринял никаких мер к возмещению причиненного истице морального вреда. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения и вступило в законную силу.