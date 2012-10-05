Данные обо всех россиянах соберут в единой базе

В Министерстве юстиции РФ рассказали о начале создания единой базы данных обо всех гражданах страны, сообщают федеральные СМИ.

Единый реестр населения, по словам директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александры Дроновой, объединит в себе все сведения обо всех гражданах страны. Над созданием единой базы данных работают с начала года специалисты Минюста, Министерства финансов и Федеральной налоговой службы.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — цитируют представителя министерства РИА «Новости». Дронова рассказала, что «во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи» о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, налоговой, правоохранительной системой и прочее.

В основу ресурса лягут данные актов гражданского состояния, начиная с 1926 года, которые хранятся в ЗАГСах, а затем к этим сведениям добавят сообщения о получении документов, которые выдавались за границей. По словам Дроновой, с июля 2017 года начнется опытный этап эксплуатации, который охватит все субъекты Российской Федерации, а систематизацию данных ЗАГСов планируется завершить к 2020 году.