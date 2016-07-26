Красноярцев приглашают сыграть в танковый биатлон и попробовать солдатскую кашу

С 24 по 26 мая в МВДЦ «Сибирь» будет работать Всероссийский форум-выставка «Современные системы безопасности — Антитеррор». Для посетителей готовят множество интерактивно-образовательных площадок, которые будут особенно полезны и интересны детям.

Впервые здесь организуют увлекательные квесты для школьников. Играя и выполняя задания квеста, дети научатся правильным действиям при возникновении угрозы терроризма и поведению в экстремальных ситуациях.

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Также гости форума смогут сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации. Танковый биатлон представляет собой стратегическую игру с радиоуправляемыми моделями отечественных танков. Для нее будет обустроен специальный полигон, где одновременно могут двигаться от 8 до 12 танков. Здесь же будет оформлена экспозиция «Отечественная авиация», состоящая из миниатюрных моделей самолетов. Выставка тематически делится на три блока: авиация времен Гражданской войны, Великой Отечественной войны, современная реактивная авиация России.

Кроме того, детей ждут полезные площадки, где их научат безопасному обращению с огнем, правильному поведению на воде, автомобильной и железной дорогах, а также обучат приемам оказания первой медицинской помощи и техникам самообороны.

Для всех желающих ежедневно будет работать полевая кухня, где после всех игр и занятий гости смогут попробовать солдатскую кашу и выпить чаю. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов 19).