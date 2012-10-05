Дайджест Newslab.ru: Коворкинги, инвалиды и похищения

Маму ребенка-инвалида в Красноярском крае заставили убрать спецнаклейку с машины из-за того, что пассажира с ограниченными возможностями в тот момент не было в салоне. В ГИБДД объяснили, почему так произошло и что делать другим родителям.

«Сделаем это по-быстрому!»: лучшие коворкинги Красноярска Тяжко приходится офисным работягам — как рабы на галерах, они год из года пашут на своих насиженных местах. Но выход есть — всегда можно пуститься в свободное плавание и трудиться дома или в коворкингах! Сегодня мы расскажем о лучших открытых рабочих пространствах Красноярска для тех, кому не хватает уютного уголка.

К новостройке шаг за шагом Красноярск входит в двадцатку российских городов-лидеров по числу стройплощадок. Сейчас для покупателей доступны больше 100 жилых комплексов, новые стройки ведут более 40 компаний. Стоимость квартир начинается от 850 000 рублей. Рассказываем о том, как свить собственное гнездышко.

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